L'Egypte travaille avec le Qatar et les Etats-Unis pour relancer un plan de trêve de 60 jours à Gaza


AFP / le 12 août 2025 à 18h52,

Palestinians queue to fill up on drinking water in the sweltering heat in the Mawasi area of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on August 12, 2025. (Photo by AFP) AFP or licensorsKhan Yunis (AFP)-palestinian-israel-conflict-heat

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré mardi que Le Caire travaillait avec Doha et Washington en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, dans le cadre d'un nouvel effort visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas.

« Nous travaillons activement en pleine coopération avec les Qataris et les Américains », a affirmé le ministre, Badr Abdelatty, lors d'une conférence de presse dans la capitale égyptienne.

« L'objectif principal est de revenir à la proposition initiale : instaurer un cessez-le-feu de 60 jours, avec la libération de certains otages et détenus palestiniens, ainsi que l'acheminement sans conditions et sans restrictions de l'aide humanitaire et médicale vers Gaza », a-t-il ajouté.

