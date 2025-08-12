Gaza : le Danemark va participer à un largage d'aide coordonné par la Jordanie et les EAU

Le Danemark va participer à une opération internationale de largage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza coordonnée par la Jordanie et les Émirats arabes unis, a annoncé le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Ramussen.

« Nous avons décidé de participer à un largage aérien au-dessus de Gaza. Il y a actuellement une fenêtre ouverte jusqu'à la fin du mois d'août, pendant laquelle Israël a autorisé l'accès à son espace aérien », a-t-il déclaré à la chaîne DR.

« Ce n'est en aucun cas une manière optimale de fournir de l'aide humanitaire. C'est une sorte de solution de secours, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement », a-t-il ajouté.

Ce sont les Émirats arabes unis (EAU) et la Jordanie qui ont demandé l'aide du Danemark pour cette opération humanitaire, a indiqué M. Løkke, cité par l'agence Ritzau.

Les vivres seront largués à l'aide d'un avion C-130 qui survolera la bande de Gaza une à deux fois avant le 22 août. Le ministre n'a pas souhaité donner de détails sur la portée de la contribution danoise.

Après 22 mois d'une guerre dévastatrice, déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien depuis Gaza, le petit territoire palestinien est menacé d'une « famine généralisée », selon l'ONU, et dépend totalement de l'aide humanitaire, distribuée en quantités largement insuffisantes d'après les humanitaires.

La partie la plus importante de l'aide arrive par camion, mais plusieurs pays, avec l'accord d'Israël, ont procédé ces derniers jours à des largages de vivres depuis la Jordanie voisine.

Plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, ont décidé ces derniers jours de se joindre aux pays du Moyen-Orient pour envoyer de l'aide par voie aérienne.