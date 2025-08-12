L’Iran affirme que des pourparlers directs avec les États-Unis sur le nucléaire sont possibles si les conditions sont réunies.

L’Iran pourrait tenir des pourparlers directs avec les États-Unis sur le nucléaire si les conditions sont réunies, a déclaré mardi le premier vice-président Mohammadreza Aref, ont rapporté les médias d’État iraniens. Il a néanmoins qualifié de « plaisanterie » la demande américaine d'un abandon total par Téhéran de l’enrichissement d’uranium.

Une sixième série de pourparlers entre Téhéran et Washington a été suspendue à la suite des frappes israéliennes et américaines sur des installations nucléaires iraniennes en juin. Les États-Unis et l’État hébreu accusent l’Iran de chercher à se doter de l’arme nucléaire, une accusation que Téhéran a rejetée à maintes reprises.

« L’Iran est prêt à négocier à conditions égales afin de sauvegarder ses intérêts… La position de la République islamique est conforme à la volonté du peuple et, si les conditions sont propices, nous sommes même prêts à des pourparlers directs », a déclaré Mohammadreza Aref.

Le président iranien Masoud Pezeshkian avait tenu dimanche des propos controversés en faveur d'une reprise des négociations avec les États-Unis, malgré le niveau actuel de méfiance. « Vous ne voulez pas parler ? Vous voulez aller à la guerre ? Entamer des pourparlers ne signifie pas que nous avons l’intention de nous rendre », avait-il dit, ajoutant que ces questions ne devraient pas être « abordées avec émotion ».

Un commandant haut placé des Gardiens de la révolution, Aziz Ghazanfari, a réagi lundi aux propos de Pezeshkian en affirmant que la politique étrangère exige de la discrétion, et que des déclarations imprudentes des autorités peuvent avoir de graves conséquences pour le pays.