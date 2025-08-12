L'Espagne a évacué 44 enfants blessés de Gaza ainsi que leurs proches

L'Espagne a évacué au cours des derniers mois 44 enfants gazaouis blessés ou malades, ainsi qu'une centaine de leurs proches, a annoncé mardi le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez.

« Le gouvernement espagnol a complété avec succès quatre opérations d'évacuation de 44 enfants gazaouis blessés ou malades, ainsi qu'une centaine de proches », a expliqué le ministère des Migrations dans un communiqué, un processus qui a pris plusieurs mois. « L'organisation et l'exécution de ces missions » ont été réalisées « en collaboration avec des organisations internationales et des pays alliés pour le transfert depuis des points sûrs hors de la zone de conflit », a détaillé le ministère. Les enfants et leurs familles ont été répartis dans toute l'Espagne pour leur traitement médical. Ces personnes pourront demander l'asile, ajoute le communiqué.

La ministre, Elma Saiz, citée dans le document, s'est félicitée que « la solidarité et la coopération internationale sauvent des vies ». Le gouvernement de Pedro Sánchez est l'une des voix européennes les plus critiques envers l'action israélienne à Gaza. Fin 2023, l'exécutif avait déjà rapatrié 139 citoyens espagnols et leurs familles résidant à Gaza.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. L'offensive israélienne à Gaza a déjà fait 61.499 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.