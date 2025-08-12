Gaza : une délégation du Hamas attendue au Caire

Une délégation du mouvement islamiste Hamas doit se rendre au Caire pour rencontrer les médiateurs égyptiens, dans un nouvel effort visant à trouver les moyens de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, ont indiqué mardi deux sources palestiniennes proches du dossier.

« Une délégation de haut rang du Hamas dirigée par le leader Khalil al-Hayya arrivera au Caire aujourd'hui mardi) ou demain (mercredi) matin, à l'invitation de l'Egypte, et tiendra une réunion avec les responsables égyptiens », a déclaré l'une de ces sources à l'AFP. La délégation évoquera « les efforts de l'Egypte et des (autres) médiateurs » en vue d'un cessez-le-feu et d'une libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, selon elle.

La seconde source palestinienne a indiqué que « les médiateurs sont en train de formuler une nouvelle proposition d'accord global de cessez-le-feu ». Ils discutent de « certaines idées, dont l'une porte sur une trêve de 60 jours, suivie de négociations pour un cessez-le-feu à long terme et un accord pour libérer tous les prisonniers (otages, NDLR) israéliens, vivants et morts, en une seule fois », a-t-elle ajouté. Cependant, a-t-elle souligné, « jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de nouveau permettant d'être optimiste, surtout que l'occupation (israélienne: NDLR) entrave tout accord ».

Un responsable du Hamas, qui a demandé à ne pas être identifié, a déclaré à l'AFP que le Hamas « n'a pas encore reçu de nouvelle proposition de cessez-le-feu ». Mais il a souligné que son mouvement était « prêt à parvenir à un accord si l'occupation décide de mettre fin au génocide, de lever le blocus et de permettre un flux normal d'aides » humanitaires dans la bande de Gaza.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé vendredi un plan pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et de camps de réfugiés voisins, avec l'objectif selon lui de vaincre le Hamas et de libérer tous les otages israéliens. Ces derniers ont été enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas contre Israël, qui déclenché la guerre à Gaza. Plusieurs sessions de pouparlers entre le Hamas et Israël par l'intermédiaire des médiateurs égyptien, qatari et américain ont échoué ces derniers mois.