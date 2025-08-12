La Jamaa Islamiya appelle Joseph Aoun à un « dialogue national sur la stratégie de sécurité nationale »

La Jamaa Islamiya, parti sunnite libanais affilié aux Frères musulmans et proche du Hamas, a appelé mardi le président libanais Joseph Aoun à « lancer un dialogue national sur la stratégie de sécurité nationale », alors que le gouvernement du Premier ministre, Nawaf Salam, a chargé la semaine dernière l'armée de préparer un plan d'ici la fin du mois pour le désarmement du Hezbollah et des autres milices d'ici fin 2025. Une démarche rejetée par le parti chiite et ses alliés, alors que la formation ressort largement affaiblie de sa dernière guerre contre Israël.

Rappelant dans un communiqué la « pleine responsabilité de l'État dans la protection de sa souveraineté nationale », dans un contexte de « situation tendue que traverse le Liban », la Jamaa Islamiya a demandé au chef de l'État de « lancer un dialogue national sur la stratégie de sécurité nationale », un terme utilisé par le Hezbollah et ses alliés. « Nous demandons à toutes les parties de s’efforcer de sensibiliser la population aux dangers que représentent les ambitions israéliennes sur le Liban, son territoire et ses richesses », lit-on dans le communiqué.

Des membres des Brigades al-Fajr de la Jamaa Islamiya avaient revendiqué plusieurs opérations militaires dans le Sud du Liban pendant la guerre opposant Israël au Hezbollah. Plusieurs miliciens du groupe ont été tués dans des frappes israéliennes, lors des 13 mois de conflit et après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre 2024. Malgré les modalités de cet accord, entré en vigueur après 13 mois de guerre, l'État hébreu continue de violer quotidiennement le cessez-le-feu en menant des bombardements au Liban-Sud, dans la Békaa et épisodiquement sur la banlieue sud de Beyrouth.