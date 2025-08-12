Zelensky assure que la Russie prépare de « nouvelles offensives »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi que la Russie se préparait à de « nouvelles offensives » en Ukraine, à quelques jours des négociations de paix prévues entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

« Nous constatons que l'armée russe ne s'apprête pas à mettre fin à la guerre. Au contraire, ils sont engagés dans des mouvements qui indiquent la préparation de nouvelles offensives », a déclaré le dirigeant ukrainien sur X.