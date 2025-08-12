Menu
Dernières Infos - Ukraine

Zelensky assure que la Russie prépare de « nouvelles offensives »


AFP / le 12 août 2025 à 12h25,

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le 6 août 2025. AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi que la Russie se préparait à de « nouvelles offensives » en Ukraine, à quelques jours des négociations de paix prévues entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.

« Nous constatons que l'armée russe ne s'apprête pas à mettre fin à la guerre. Au contraire, ils sont engagés dans des mouvements qui indiquent la préparation de nouvelles offensives », a déclaré le dirigeant ukrainien sur X. 

