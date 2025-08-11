Menu
Dernières Infos - Gaza

Les journalistes ne doivent « jamais être ciblés en temps de guerre », dit le CPJ


AFP / le 11 août 2025 à 15h59,

Des personnes en deuil font leurs adieux aux corps des journalistes d'Al Jazeera tués lors d'une attaque israélienne nocturne contre leur tente à Gaza, avant leur inhumation au cimetière Sheikh Radwan de Gaza, le 11 août 2025. Photo AFP/OMAR AL-QATTAA

Les journalistes « ne doivent jamais être ciblés en temps de guerre », a déclaré lundi le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), au lendemain de la mort de cinq employés de la chaîne qatarie Al Jazeera et d'un pigiste palestinien dans une frappe israélienne à Gaza.

« Les journalistes sont des civils » et les cibler en temps de guerre « est un crime de guerre », a déclaré Jodie Ginsberg, la directrice de cette ONG. L'une des victimes, Anas al-Sharif, reporter d'Al Jazeera, qu'Israël a dit avoir ciblé en le qualifiant de « terroriste », était une figure des correspondants couvrant au quotidien le conflit à Gaza. 

