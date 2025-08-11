L'ONU « condamne le meurtre par l'armée israélienne de six journalistes palestiniens » à Gaza

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a condamné « le meurtre par l'armée israélienne de six journalistes palestiniens » dans la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi, dans un communiqué publié sur le réseau social X.

Le Haut-Commissariat accuse Israël d'avoir « visé la tente » où se trouvaient cinq employés de la chaîne Al Jazeera, ce qui « constitue une grave violation du droit humanitaire international », selon le communiqué. Un journaliste pigiste qui collaborait occasionnellement avec des médias locaux a aussi été tué dans la même frappe. « Israël doit respecter et protéger tous les civils, y compris les journalistes », souligne encore le Haut-Commissariat qui rappelle que « au moins 242 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023 » et l'ONU réitère sa demande d' »un accès immédiat, sûr et sans entrave à Gaza pour tous les journalistes ».

L'une des victimes Anas al-Sharif, 28 ans, était l'un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant au quotidien le conflit. L'armée israélienne a dit l'avoir pris pour cible, le qualifiant de « terroriste » qui « se faisait passer pour un journaliste ».

L'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé « avec force et colère l'assassinat revendiqué » par l'armée israélienne d'Anas al-Sharif, ajoutant qu'il était « la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza ».