L'Iran saisit un navire étranger pour contrebande de carburant

La police iranienne a saisi un bateau étranger se livrant à de la contrebande de carburant dans les eaux du Golfe et arrêté 17 membres de son équipage, a annoncé lundi un média local. « Les gardes-frontières de la police au Hormozgan (sud) ont réussi à saisir un pétrolier baptisé Phoenix, battant pavillon d'un pays tiers, dans les eaux territoriales iraniennes », a indiqué l'agence Isna.

Les forces iraniennes annoncent régulièrement l'arraisonnement de bateaux transportant illégalement du carburant dans cette zone. La police « a découvert plus de 2 millions de litres de carburant de contrebande » et « arrêté 17 suspects étrangers », a ajouté l'agence, sans préciser leur nationalité.

La contrebande de carburant est un problème récurrent en Iran, où d'importantes subventions ont permis de maintenir les prix du carburant domestique parmi les plus bas du monde. En juillet, les autorités iraniennes ont saisi en mer d'Oman un pétrolier étranger soupçonné de contrebande, qui transportait deux millions de litres de carburant.