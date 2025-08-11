L'Iran saisit un navire étranger pour contrebande de carburant
AFP
le 11 août 2025 à 15h25,
Un panneau d'affichage récemment dévoilé représentant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec le texte en persan « Hitanyahu » et le texte en hébreu « Le nazi allemand d'aujourd'hui » sur la place Palestine, dans le centre de Téhéran, le 11 août 2025. Photo AFP/ATTA KENARE
La police iranienne a saisi un bateau étranger se livrant à de la contrebande de carburant dans les eaux du Golfe et arrêté 17 membres de son équipage, a annoncé lundi un média local. « Les gardes-frontières de la police au Hormozgan (sud) ont réussi à saisir un pétrolier baptisé Phoenix, battant pavillon d'un pays tiers, dans les eaux territoriales iraniennes », a indiqué l'agence Isna.
Les forces iraniennes annoncent régulièrement l'arraisonnement de bateaux transportant illégalement du carburant dans cette zone. La police « a découvert plus de 2 millions de litres de carburant de contrebande » et « arrêté 17 suspects étrangers », a ajouté l'agence, sans préciser leur nationalité.
La contrebande de carburant est un problème récurrent en Iran, où d'importantes subventions ont permis de maintenir les prix du carburant domestique parmi les plus bas du monde. En juillet, les autorités iraniennes ont saisi en mer d'Oman un pétrolier étranger soupçonné de contrebande, qui transportait deux millions de litres de carburant.
