Dernières Infos - Gaza

Le Qatar dénonce « le ciblage délibéré » de journalistes d'Al Jazeera par Israël

AFP / le 11 août 2025 à 13h31,

Des proches portent les dépouilles des journalistes d’Al-Jazeera tués dans la nuit par une frappe israélienne visant leur tente à Gaza-Ville, lors d’un cortège allant de l’hôpital Al-Chifa jusqu’à leur inhumation au cimetière de Cheikh Radwan, à Gaza-Ville, le 11 août 2025. Photo AFP/ Omar Al-Qattaa.

Le Premier ministre du Qatar a dénoncé lundi « le ciblage délibéré » par Israël de journalistes d'Al Jazeera, dans la bande de Gaza, où cinq employés de la chaîne qatarie ont été tués dans la nuit par une attaque israélienne. 

« Le ciblage délibéré des journalistes par Israël dans la bande de Gaza révèle à quel point ces crimes dépassent l'imagination », a déclaré sur X Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani, qui a rendu hommage à la mémoire d' « Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, et leurs collègues » tués dans l'attaque sur une tente dans la ville de Gaza.



