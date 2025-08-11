Le Qatar dénonce « le ciblage délibéré » de journalistes d'Al Jazeera par Israël

Le Premier ministre du Qatar a dénoncé lundi « le ciblage délibéré » par Israël de journalistes d'Al Jazeera, dans la bande de Gaza, où cinq employés de la chaîne qatarie ont été tués dans la nuit par une attaque israélienne.
« Le ciblage délibéré des journalistes par Israël dans la bande de Gaza révèle à quel point ces crimes dépassent l'imagination », a déclaré sur X Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani, qui a rendu hommage à la mémoire d' « Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, et leurs collègues » tués dans l'attaque sur une tente dans la ville de Gaza.
