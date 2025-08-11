Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

Vague de chaleur au Liban : appel au renforcement de la sécurité dans les stations-service


L'OLJ / le 11 août 2025 à 12h01,

Vague de chaleur au Liban : appel au renforcement de la sécurité dans les stations-service

Une station-service à Hazmieh, au Liban. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Le président du syndicat des propriétaires de stations-service au Liban, Georges Brax, a publié lundi un communiqué établissant une série de mesures à respecter pour renforcer la sécurité publique autour des pompes à essence dans tout le pays, qui connaît une vague de chaleur depuis la fin de la semaine dernière.

Ce texte vise à « assurer la sécurité et prévenir tout accident ou incendie, ainsi que protéger les clients et employés, « en particulier en ces jours où les températures dépassent les 40 degrés ». Il rappelle « l'interdiction formelle de fumer à l'intérieur de la station, à toute heure » et d'éviter d'utiliser les téléphones portables, ainsi que l'importance d'éteindre le moteur pendant le ravitaillement et de ne pas remplir d'essence dans des bidons. M. Brax appelle également à s'assurer que les stations sont équipées d'extincteurs, et que le personnel est formé à les utiliser.

Le syndicat rappelle encore qu'il faut faire preuve d'une haute vigilance en cas de travaux de soudure ou d'électricité et surveiller le bon fonctionnement des groupes électrogènes « pour éviter toute surchauffe, accident ou incendie. » Georges Brax exhorte aussi les stations à veiller à ne pas gaspiller l'eau.

Plusieurs incendies de stations-service se sont déjà déclarés cette année. En juin, un incendie avait fait un mort dans une station-service de Hadath, dans la banlieue-sud de Beyrouth. D'autres avaient eu lieu au cours des derniers mois, notamment dans le quartier de Sin el-Fil à Beyrouth, à Abdé (Akkar) et, plus récemment, à Hermel (Békaa), où une explosion a tué trois enfants.

Le président du syndicat des propriétaires de stations-service au Liban, Georges Brax, a publié lundi un communiqué établissant une série de mesures à respecter pour renforcer la sécurité publique autour des pompes à essence dans tout le pays, qui connaît une vague de chaleur depuis la fin de la semaine dernière.Ce texte vise à « assurer la sécurité et prévenir tout accident ou incendie, ainsi que protéger les clients et employés, « en particulier en ces jours où les températures dépassent les 40 degrés ». Il rappelle « l'interdiction formelle de fumer à l'intérieur de la station, à toute heure » et d'éviter d'utiliser les téléphones portables, ainsi que l'importance d'éteindre le moteur pendant le ravitaillement et de ne pas remplir d'essence dans des bidons. M. Brax appelle...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés