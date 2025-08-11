Vague de chaleur au Liban : appel au renforcement de la sécurité dans les stations-service

Le président du syndicat des propriétaires de stations-service au Liban, Georges Brax, a publié lundi un communiqué établissant une série de mesures à respecter pour renforcer la sécurité publique autour des pompes à essence dans tout le pays, qui connaît une vague de chaleur depuis la fin de la semaine dernière.

Ce texte vise à « assurer la sécurité et prévenir tout accident ou incendie, ainsi que protéger les clients et employés, « en particulier en ces jours où les températures dépassent les 40 degrés ». Il rappelle « l'interdiction formelle de fumer à l'intérieur de la station, à toute heure » et d'éviter d'utiliser les téléphones portables, ainsi que l'importance d'éteindre le moteur pendant le ravitaillement et de ne pas remplir d'essence dans des bidons. M. Brax appelle également à s'assurer que les stations sont équipées d'extincteurs, et que le personnel est formé à les utiliser.

Le syndicat rappelle encore qu'il faut faire preuve d'une haute vigilance en cas de travaux de soudure ou d'électricité et surveiller le bon fonctionnement des groupes électrogènes « pour éviter toute surchauffe, accident ou incendie. » Georges Brax exhorte aussi les stations à veiller à ne pas gaspiller l'eau.

Plusieurs incendies de stations-service se sont déjà déclarés cette année. En juin, un incendie avait fait un mort dans une station-service de Hadath, dans la banlieue-sud de Beyrouth. D'autres avaient eu lieu au cours des derniers mois, notamment dans le quartier de Sin el-Fil à Beyrouth, à Abdé (Akkar) et, plus récemment, à Hermel (Békaa), où une explosion a tué trois enfants.