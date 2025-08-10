Un blessé dans une frappe israélienne ratée au Liban-Sud

Un ouvrier syrien a été légèrement blessé dimanche dans une frappe manquée de l’armée israélienne qui avait ciblé son véhicule dans le caza de Nabatiyé, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.

La voiture avait été visée par deux missiles tirés par un drone alors qu’elle roulait au niveau de Maïfadoun. Les deux projectiles ont raté leur cible avant de s’écraser au milieu de la route. Notre correspondant ajoute que ce type d’incident n’est pas inédit, mais que généralement l’armée israélienne tente de poursuivre sa cible pour l’éliminer. Dans ce cas, le véhicule a continué sa route et l’identité de son conducteur n’a pas été dévoilée.

Autre incident peu commun, un drone israélien s'est écrasé en fin de journée dans la localité de Maroun al-Ras, selon notre correspondant.

En dehors de ces deux incidents : dans l'après-midi, l'artillerie israélienne a bombardé la forêt de la localité de Yaroun, dans le caza de Bint Jbeil. En fin de journée, un drone israélien a survolé à basse altitude les villages de Zahrani et de Nabatiyé. Elle a tiré aussi des obus entre les villages de Ramia et Beit Lif, dans le caza de Bint Jbeil. De son côté, l’armée libanaise a fait exploser trois tonnes de munitions dans le champ de Qlayaa (caza de Marjeyoun).

Enfin, le Hezbollah a annoncé les obsèques de son combattant Hadi Ali Khanafer, originaire du village de Aïnata (Bint Jbeil), tué dans une frappe ciblée samedi sur la route. Elles auront lieu lundi à 18h dans la localité, a précisé le parti.



