Irak : une fuite au gaz de chlore provoque 600 cas de suffocation parmi des pèlerins

Plus de 600 personnes en Irak ont été soignées pour des difficultés respiratoires après avoir inhalé du gaz de chlore en raison d'une fuite dans une station de traitement d'eau, ont indiqué dimanche les autorités locales.

L'incident, survenu dans le sud de l'Irak, s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche sur la route reliant les deux villes saintes chiites de Najaf et de Kerbala, qui abritent les mausolées de l'imam Hussein et de son frère Abbas.

Kerbala accueille cette semaine plusieurs millions de pèlerins chiites, qui bien souvent marchent jusqu'à la ville à l'occasion de l'Arbaïn. Cet événement, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, marque le 40e jour de deuil pour le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et figure fondatrice de l'islam chiite.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé irakien a indiqué que « 621 cas de suffocation ont été recensés suite à une fuite de gaz de chlore à Kerbala. » « Tous ont reçu les soins nécessaires et ont quitté les hôpitaux en bonne santé », précise le texte.

Plus tôt, les forces de sécurité irakiennes chargées de la protection du pèlerinage avaient assuré que ces cas de suffocation étaient « limités » et avaient été provoqués par une « fuite de chlore provenant d'une station d'eau sur la route Kerbala-Najaf ».

Avec des infrastructures en déliquescence et le non-respect des normes de sécurité, notamment dans les secteurs de la construction et du transport, l'Irak est très régulièrement secoué par des accidents domestiques mortels, des incendies ou des effondrements d'immeubles. Mi-juillet, plus de 60 personnes ont péri dans un incendie qui a ravagé un centre commercial récemment inauguré dans l'est de l'Irak. De nombreuses victimes sont mortes asphyxiées dans les toilettes, selon les autorités. Un survivant a affirmé qu'un climatiseur avait explosé.