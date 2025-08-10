Iran : un policier meurt dans une attaque jihadiste, trois assaillants tués

Une attaque jihadiste a coûté la vie à un policier dans une région en proie aux tensions du sud-est de l'Iran, a annoncé dimanche un média local faisant état de la mort de trois assaillants.

« Un policier de Saravan a été tué lorsque que certains terroristes ont tenté de pénétrer dans le commissariat de police » de cette localité située dans la province du Sistan-Baloutchistan dans le sud-est, a indiqué l'agence Tasnim. Les attaquants étaient membres du groupe jihadiste sunnite Jaish al-Adl (« Armée de la Justice » en arabe), basé au Pakistan et actif dans le sud-est de l'Iran, d'après la même source.

Le Sistan-Baloutchistan, l'une des régions les moins développées d'Iran et qui partage une longue frontière poreuse avec le Pakistan et l'Afghanistan, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité iraniennes, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, ainsi que des trafiquants de drogue. Cette province abrite une importante population de la minorité ethnique baloutche, qui pratique l'islam sunnite, dans un Iran à majorité chiite. « Trois terroristes ont été tués et deux arrêtés » dans l'attaque survenue à Saravan, a précisé l'agence Tasnim.

Le 26 juillet, au moins six personnes ont été tuées dans une attaque revendiquée par Jaish al-Adl contre un bâtiment de la justice dans la même région. En octobre 2024, une attaque contre des forces de l'ordre avait coûté la vie à 10 policiers, l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années.