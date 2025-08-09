Gaza : Witkoff doit rencontrer le Premier ministre qatari en Espagne

L’émissaire du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, doit rencontrer incessamment le Premier ministre du Qatar en Espagne, afin de discuter d’un plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à libérer les otages, a rapporté sur X le journaliste d’Axios Barak Ravid.

Sous le feu des critiques internationales, l’armée israélienne se préparait samedi à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus grande agglomération du territoire palestinien, dans le but de « vaincre » le Hamas et de garantir la libération des otages.

Après 22 mois de conflit, le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait face à une pression intense, tant en Israël qu’à l’étranger, afin de mettre un terme à son offensive dans l'enclave assiégée, où plus de 2 millions de Palestiniens sont menacés de « famine généralisée », selon les Nations unies.

Selon un plan approuvé par le cabinet de sécurité israélien, l’armée « se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza », une zone urbaine en grande partie détruite située au nord du territoire, « tout en distribuant de l’aide humanitaire aux civils en dehors des zones de combat ».