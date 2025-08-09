L'Iran enquête sur 20 personnes arrêtées pour des liens présumés avec Israël

La justice iranienne a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête concernant 20 personnes récemment arrêtées pour leurs liens présumés avec Israël, l'ennemi juré de la République islamique. « Ces affaires ont été immédiatement placées sous la supervision des enquêteurs et font l'objet d'une enquête », a déclaré le porte-parole du pouvoir judiciaire, Asghar Jahangir, lors d'une conférence de presse à Téhéran.

Le 28 juillet, le ministère iranien des Renseignements avait annoncé « l'arrestation de 20 espions, agents opérationnels et de soutien du Mossad (service israélien de renseignement extérieur, NDLR) et d'éléments liés aux officiers de renseignement » d'Israël dans plusieurs provinces du pays dont la capitale Téhéran.

Une guerre de 12 jours a opposé en juin l'Iran et Israël, déclenchée par une campagne israélienne de frappes sans précédent en territoire iranien, à laquelle Téhéran a riposté par des tirs de missiles et des attaques de drones. L'offensive israélienne a tué des hauts gradés, des experts du programme nucléaire iranien et plusieurs centaines d'autres personnes, visant à la fois des sites militaires et des zones habitées. Au moins une dizaine de scientifiques nucléaires ont été tués dans l'offensive, selon les médias locaux.





Depuis la fin des hostilités, l'Iran a promis des procès expéditifs pour les personnes suspectées de collaboration avec Israël. Les autorités ont depuis annoncé plusieurs arrestations pour espionnage au profit d'Israël, ainsi que les exécutions de plusieurs personnes reconnues coupables de travailler avec le Mossad.

Mercredi, l'Iran a exécuté Roozbeh Vadi, condamné pour espionnage au profit d'Israël, l'ayant accusé d'avoir transmis des informations sur un scientifique nucléaire tué lors de la guerre. L'agence locale Fars a précisé qu'il travaillait au sein de l'Institut de recherche sur les sciences et technologies nucléaires, affilié à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI).

Roozbeh Vadi avait collaboré à la rédaction d'un article universitaire avec deux scientifiques nucléaires, Ahmad Zolfaghar et Abdolhamid Minouchehr, tous deux tués pendant la guerre, a ajouté l'agence.