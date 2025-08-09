Plus de 30 migrants arrivés par la mer dans le sud du Portugal

Un bateau en bois avec à son bord 38 migrants, dont sept enfants, a accosté dans le sud du Portugal, ont annoncé samedi les autorités, une arrivée rare peut-être révélatrice d'une nouvelle route migratoire de l'Afrique du Nord vers l'Europe.

L'embarcation qui transportait 25 hommes, six femmes et sept mineurs, est arrivée sur une plage près de la ville de Vila do Bispo, en Algarve, la province la plus méridionale du Portugal, vendredi vers 20h00, a précisé la police dans un communiqué.

« Les migrants étaient dans un état affaibli et nécessitaient des soins médicaux, présentant des signes de déshydratation et d'hypothermie », a détaillé la police, précisant que dix d'entre eux ont été transportés à l'hôpital pour y être examinés.

Les autorités n'ont pas donné de détails concernant les nationalités des passagers du bateau ou sur son point de départ. Le média public RTP a rapporté que le navire était parti du Maroc et avait effectué une traversée de six jours en mer.

Des centaines de milliers de migrants ont traversé la mer Méditerranée vers le sud de l'Europe ces dernières années mais sans prendre la direction du Portugal, situé sur la côte atlantique sud-ouest de l'Europe.



