Une vingtaine de pays arabes et musulmans condamnent le plan d'Israël de conquête de la ville de Gaza

Une vingtaine de pays arabes et musulmans ont condamné samedi le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza, y voyant une « dangereuse escalade ».

Dans une déclaration commune, ces pays, dont l'Egypte, l'Arabie saoudite et la Turquie, accusent ce plan, approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi par le gouvernement israélien, de constituer « une violation flagrante du droit international et une tentative de consolider l'occupation illégale et imposer un fait accompli ».