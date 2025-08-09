Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Une vingtaine de pays arabes et musulmans condamnent le plan d'Israël de conquête de la ville de Gaza


AFP / le 09 août 2025 à 13h17,

Des Palestiniens regardent les colis d'aide humanitaire largués par avion au-dessus de Gaza, dans la ville de Gaza, le 8 août 2025. Photo REUTERS/Mahmoud Issa

Une vingtaine de pays arabes et musulmans ont condamné samedi le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza, y voyant une « dangereuse escalade ». 

Dans une déclaration commune, ces pays, dont l'Egypte, l'Arabie saoudite et la Turquie, accusent ce plan, approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi par le gouvernement israélien, de constituer « une violation flagrante du droit international et une tentative de consolider l'occupation illégale et imposer un fait accompli ». 

