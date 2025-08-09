Les pompiers luttent contre un incendie proche d'Athènes

Des centaines de pompiers luttaient samedi pour la deuxième journée consécutive contre un important incendie près d'Athènes qui a fait un mort, en présence de vents violents faisant craindre une propagation du feu.

Plus de 260 pompiers, 80 camions de pompiers et 12 avions sont déployés à Keratea, une zone rurale située à environ 43 kilomètres au sud-est d'Athènes, a précisé un porte-parole des pompiers. « Le feu s'est affaibli, mais il reste encore des foyers actifs », a déclaré le porte-parole à l'AFP.

Des dizaines de personnes ont été évacuées de leurs maisons et d'un centre de soins pour personnes âgées vendredi soir, alors que les flammes se rapprochaient de la station balnéaire de Palaia Fokaia. Les pompiers ont ensuite retrouvé le corps d'un homme âgé dans une cabane près de la ville de Keratea.

Deux touristes vietnamiens, âgés de 61 et 65 ans, ont perdu la vie vendredi sur l'île de Milos en mer Egée, dans l'est de la Grèce, où des vents violents ont fortement perturbé le trafic des ferries au pic de la saison touristique. « C'étaient des touristes vietnamiens faisant partie d'un groupe de croisiéristes. La femme est tombée à l'eau et l'homme a apparemment essayé de la sauver », a précisé à l'AFP une responsable du bureau de presse de la police portuaire.

Le service météorologique national grec EMY a annoncé pour samedi des vents pouvant atteindre 74 kilomètres à l'heure.



