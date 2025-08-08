Menu
Dernières Infos - Plan pour Gaza

Téhéran accuse Israël de « nettoyage ethnique »

AFP / le 08 août 2025 à 22h19,

Des Palestiniens marchent dans une rue bordée d’immeubles endommagés par la guerre, à Gaza, le 8 août 2025. Photo AFP/ Bashar Taleb.

L'Iran a condamné vendredi le plan israélien pour le contrôle de la ville de Gaza, accusant Israël de « procéder à un nettoyage ethnique » dans le territoire palestinien.

Le plan israélien « est un autre signe clair de l'intention manifeste du régime sioniste de procéder à un nettoyage ethnique à Gaza et de commettre un génocide contre les Palestiniens », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, dans un communiqué.


