Téhéran accuse Israël de « nettoyage ethnique »

L'Iran a condamné vendredi le plan israélien pour le contrôle de la ville de Gaza, accusant Israël de « procéder à un nettoyage ethnique » dans le territoire palestinien.

Le plan israélien « est un autre signe clair de l'intention manifeste du régime sioniste de procéder à un nettoyage ethnique à Gaza et de commettre un génocide contre les Palestiniens », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, dans un communiqué.