Netanyahu « déçu » des sanctions allemandes qui « récompensent » le Hamas

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est dit « déçu » des sanctions allemandes contre son pays, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville de Gaza, estimant qu'elles « récompensent » le Hamas, selon un communiqué publié vendredi soir.

M. Netanyahu a appelé ce soir le chancelier Fiedrich Merz « pour lui exprimer sa déception. Au lieu de soutenir la juste guerre d'Israël contre le Hamas, qui a mené l'attaque la plus horrible contre le peuple juif depuis l'Holocauste, l'Allemagne récompense le terrorisme du Hamas en imposant un embargo sur les armes à Israël », selon un communiqué de la primature.

Au cours de cette conversation, le Premier ministre « a déclaré que l'objectif d'Israël n'est pas de prendre le contrôle de Gaza, mais de libérer Gaza du Hamas et de permettre l'établissement d'un gouvernement pacifique là-bas », affirme le texte.