« Une telle décision doit avoir des conséquences sur les relations UE-Israël », dit le président du Conseil européen

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a vivement critiqué vendredi le plan d'Israël pour Gaza, estimant qu'une « telle décision » devait avoir « des conséquences » sur les relations de l'UE avec Israël.

« La situation à Gaza reste dramatique, et la décision du gouvernement israélien ne fera que l'aggraver davantage », a déploré le dirigeant, qui préside l'institution réunissant les chefs d'État et de gouvernement de l'UE, sur le réseau social X.