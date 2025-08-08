Menu
Dernières Infos - Plan pour Gaza

« Une telle décision doit avoir des conséquences sur les relations UE-Israël », dit le président du Conseil européen

AFP / le 08 août 2025 à 17h55,

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (à gauche), le président du Conseil européen, Antonio Costa (au centre), et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas (à droite), lors du 25e sommet Union européenne, tenu au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 24 juillet 2025. Photo AFP / Andres Martinez Casares.

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a vivement critiqué vendredi le plan d'Israël pour Gaza, estimant qu'une « telle décision » devait avoir « des conséquences » sur les relations de l'UE avec Israël.

« La situation à Gaza reste dramatique, et la décision du gouvernement israélien ne fera que l'aggraver davantage », a déploré le dirigeant, qui préside l'institution réunissant les chefs d'État et de gouvernement de l'UE, sur le réseau social X.


