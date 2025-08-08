Le trafic maritime suspendu dans les Dardanelles en raison d'incendies

Le trafic maritime a été suspendu vendredi dans le très fréquenté détroit des Dardanelles, dans le nord-ouest de la Turquie, en raison d'incendies faisant rage près de la ville de Çanakkale, a annoncé le ministère turc des Transports.

Face à la progression des flammes, trois villages et une cinquantaine de pensionnaires d'une maison de retraite dans la province de Çanakkale ont dû être évacués, a annoncé le gouvernorat.

Des images diffusées par des médias turcs montrent des pompiers contraints d'abandonner aux flammes un de leurs camions sur un chemin forestier situé à proximité d'habitations.

Les autorités ont prévenu que des rafales de vent de 70 à 75 km/h balayeraient la région ce weekend, où les températures devraient frôler les 35 degrés.

Plus de 270 pompiers et secouristes ont été déployés, aidés de huit avions, quatre hélicoptères et 45 camions-citernes, selon les autorités.

Frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie, le détroit des Dardanelles sépare sur 60 kilomètres la mer Égée à la mer de Marmara qui baigne les rives sud d'Istanbul, elle-même reliée à la mer Noire par le détroit du Bosphore.

Un total de 45.849 navires ont emprunté le détroit des Dardanelles en 2024, selon le ministère turc des Transports.

La province de Çanakkale est une destination touristique populaire qui abrite le site des ruines antiques de Troie.

Au 20e siècle, elle a été le théâtre de la bataille des Dardanelles (mars 1915-janvier 1916), l'une des plus sanglantes défaites des forces alliées lors de la Première Guerre mondiale face à l'Empire ottoman.