La Défense civile s'inquiète des blessures et décès dus aux parachutages d'aide

La Défense civile de la bande de Gaza a averti vendredi des « risques élevés » de blessures et de décès parmi les populations civiles provoquées par les largages aériens d'aide sur le territoire palestinien.

« Aujourd'hui, Karam Al-Kahlout, âgé de 19 ans, a été grièvement blessé par la chute d'un carton d'aide sur la rue Al-Jalaa dans l'ouest de la ville de Gaza », a déclaré son porte-parole Mahmoud Bassal à l'AFP.

« Ces largages aériens comportent des risques extrêmement élevés pour la vie des civils. Il y a quotidiennement des blessures et des décès causés par la chute de lourds colis sur la tête des personnes dans des zones densément peuplées », a-t-il souligné.

« De plus, les bousculades et les rassemblements de centaines de personnes sur les sites de largage d'aide entraînent souvent des blessures, et parfois des décès, dus à des piétinements ou des chutes », a ajouté M. Bassal, qui « exhorte donateurs internationaux et organisations humanitaires à adopter des méthodes sûres et organisées pour la livraison de l'aide, via des passages terrestres et avec une coordination sur le terrain ».

Après 22 mois d'une guerre dévastatrice, déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien depuis Gaza, le petit territoire palestinien est menacé d'une « famine généralisée », selon l'ONU, et dépend totalement de l'aide humanitaire, distribuée en quantités largement insuffisantes d'après les humanitaires.

La partie la plus importante de l'aide -insuffisante selon les humanitaires et l'ONU- arrive par camion, mais plusieurs pays, avec l'accord d'Israël, ont procédé ces derniers jours à des largages de vivres depuis la Jordanie voisine.

Vendredi, l'armée jordanienne a annoncé dans un communiqué que la Jordanie, l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et les Emirats arabes unis avaient largué 67 tonnes d'aide humanitaire sur Gaza.