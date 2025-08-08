Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

La Défense civile s'inquiète des blessures et décès dus aux parachutages d'aide


AFP / le 08 août 2025 à 17h22, mis à jour à 17h23

Des Palestiniens observent une colonne de fumée s’élever lors d’une frappe israélienne sur le quartier sud de Zeitoun, à Gaza-ville, le 8 août 2025. Photo AFP/ BASHAR TALEB.

La Défense civile de la bande de Gaza a averti vendredi des « risques élevés » de blessures et de décès parmi les populations civiles provoquées par les largages aériens d'aide sur le territoire palestinien.

« Aujourd'hui, Karam Al-Kahlout, âgé de 19 ans, a été grièvement blessé par la chute d'un carton d'aide sur la rue Al-Jalaa dans l'ouest de la ville de Gaza », a déclaré son porte-parole Mahmoud Bassal à l'AFP.

« Ces largages aériens comportent des risques extrêmement élevés pour la vie des civils. Il y a quotidiennement des blessures et des décès causés par la chute de lourds colis sur la tête des personnes dans des zones densément peuplées », a-t-il souligné. 

« De plus, les bousculades et les rassemblements de centaines de personnes sur les sites de largage d'aide entraînent souvent des blessures, et parfois des décès, dus à des piétinements ou des chutes », a ajouté M. Bassal, qui « exhorte donateurs internationaux et organisations humanitaires à adopter des méthodes sûres et organisées pour la livraison de l'aide, via des passages terrestres et avec une coordination sur le terrain ».

Après 22 mois d'une guerre dévastatrice, déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien depuis Gaza, le petit territoire palestinien est menacé d'une « famine généralisée », selon l'ONU, et dépend totalement de l'aide humanitaire, distribuée en quantités largement insuffisantes d'après les humanitaires.

La partie la plus importante de l'aide -insuffisante selon les humanitaires et l'ONU- arrive par camion, mais plusieurs pays, avec l'accord d'Israël, ont procédé ces derniers jours à des largages de vivres depuis la Jordanie voisine. 

Vendredi, l'armée jordanienne a annoncé dans un communiqué que la Jordanie, l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et les Emirats arabes unis avaient largué 67 tonnes d'aide humanitaire sur Gaza. 

La Défense civile de la bande de Gaza a averti vendredi des « risques élevés » de blessures et de décès parmi les populations civiles provoquées par les largages aériens d'aide sur le territoire palestinien.« Aujourd'hui, Karam Al-Kahlout, âgé de 19 ans, a été grièvement blessé par la chute d'un carton d'aide sur la rue Al-Jalaa dans l'ouest de la ville de Gaza », a déclaré son porte-parole Mahmoud Bassal à l'AFP.« Ces largages aériens comportent des risques extrêmement élevés pour la vie des civils. Il y a quotidiennement des blessures et des décès causés par la chute de lourds colis sur la tête des personnes dans des zones densément peuplées », a-t-il souligné. « De plus, les bousculades et les rassemblements de centaines de personnes sur les sites de largage...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés