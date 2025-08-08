Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Londres exhorte Israël à « reconsidérer immédiatement » son plan pour Gaza


AFP / le 08 août 2025 à 10h23,

Des véhicules militaires israéliens près de la barrière de séparation et les destructions dans le territoire palestinien assiégé, le 7 août 2025. Photo Jack GUEZ / AFP

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié vendredi d'« erreur » le plan annoncé par Israël pour « vaincre » le Hamas à Gaza et a exhorté le gouvernement de Benjamin Netanyahu à le « reconsidérer immédiatement ».

« La décision du gouvernement israélien d'intensifier son offensive à Gaza est une erreur et nous l'exhortons à reconsidérer sa décision immédiatement. Cette action ne contribuera en rien à mettre fin au conflit ni à obtenir la libération des otages. Elle ne fera qu'engendrer davantage de massacres », a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié vendredi d'« erreur » le plan annoncé par Israël pour « vaincre » le Hamas à Gaza et a exhorté le gouvernement de Benjamin Netanyahu à le « reconsidérer immédiatement ».

« La décision du gouvernement israélien d'intensifier son offensive à Gaza est une erreur et nous l'exhortons à reconsidérer sa décision immédiatement. Cette action ne contribuera en rien à mettre fin au conflit ni à obtenir la libération des otages. Elle ne fera qu'engendrer davantage de massacres », a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés