Londres exhorte Israël à « reconsidérer immédiatement » son plan pour Gaza

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié vendredi d'« erreur » le plan annoncé par Israël pour « vaincre » le Hamas à Gaza et a exhorté le gouvernement de Benjamin Netanyahu à le « reconsidérer immédiatement ».

« La décision du gouvernement israélien d'intensifier son offensive à Gaza est une erreur et nous l'exhortons à reconsidérer sa décision immédiatement. Cette action ne contribuera en rien à mettre fin au conflit ni à obtenir la libération des otages. Elle ne fera qu'engendrer davantage de massacres », a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.