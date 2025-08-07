Quatre nouveaux décès causés par la famine, réunion du cabinet de sécurité israélien sur l'occupation totale de Gaza

Une réunion du cabinet de sécurité israélien consacrée à l’élargissement de l’offensive terrestre dans la bande de Gaza et à la volonté de Benjamin Netanyahu d’occuper totalement l'enclave palestinienne s'est tenue jeudi soir à partir de 19h (heure locale) au bureau du Premier ministre à Jérusalem, selon le journal Haaretz.

En dehors du bâtiment où se tient la réunion, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour demander la fin de l'offensive israélienne et la libération des otages israéliens encore détenus dans l'enclave par le mouvement Hamas.

Dans une interview mercredi à la chaîne américaine Fox News, M. Netanyahu avait assuré qu’Israël avait l’intention de «prendre le contrôle de toute la bande de Gaza». « C’est notre intention, afin de garantir notre sécurité, d’éliminer le Hamas, de permettre à la population de Gaza d’être libérée, et de transférer le territoire à une gouvernance civile qui ne soit ni le Hamas, ni un groupe prônant la destruction d’Israël ».

Par ailleurs, les hôpitaux de l'enclave assiégée ont annoncé avoir enregistré quatre nouveaux décès « dus à la famine et à la malnutrition au cours des dernières 24 heures », selon le ministère de la Santé de l'enclave, portant le nombre total de décès liés à la famine à 197, dont 96 enfants. Au total, au moins 61 258 Palestiniens ont été tués et 152 045 ont été blessés par l'armée israélienne depuis le début de l'offensive israélienne contre l'enclave en octobre 2023.

Nouveaux ordres d'évacuation à Gaza-ville après un tir de roquette

Pendant la réunion du cabinet de sécurité jeudi soir, l'armée israélienne a publié par l'intermédiaire de son porte-parole arabophone des ordres d'évacuation concernant plusieurs quartiers de Gaza-ville, dans le nord de l'enclave, l'une des dernières régions de l'enclave qui n'est pas encore totalement contrôlée par les troupes israéliennes.

Ces avertissements concernent les quartiers d'al-Daraj et d'al-Touffah et interviennent après qu'un tir de roquette, intercepté, aurait été tiré en direction du territoire israélien depuis cette zone, selon les affirmations de l'armée israélienne.

Israël a intensifié ses opérations de déplacement forcé dans le nord de Gaza au cours de l'été, repoussant les Palestiniens dans des zones de plus en plus petites de l'enclave. Début juin, l'ONU a estimé qu'Israël avait placé environ 85 % de la bande de Gaza sous le coup d'ordres d'évacuation forcée.

Dans un communiqué publié à la mi-journée, le ministère de la Santé de Gaza a indiqué avoir enregistré 100 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, soit entre mercredi et jeudi midi. Parmi ces nouvelles victimes, au moins 98 Palestiniens ont été tués dans des frappes ou des tirs de l'armée, auxquels s'ajoutent quelque 603 blessés. Deux corps ont également été retrouvés sous des décombres.

Un enfant mort lors d'un largage d'aide à Khan Younès

Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, plusieurs attaques frappes aériennes israéliennes ont visé Gaza-ville pendant la journée. La première, qui a ciblé une tente abritant des personnes déplacées dans le quartier de Cheikh Radwan, a fait au moins six morts, dont une femme et plusieurs enfants, selon l'agence. La deuxième attaque a visé un autre quartier résidentiel de la ville, tuant une femme et blessant plusieurs autres personnes, toujours d'après l'agence.

Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a affirmé avoir tué « des dizaines de combattants et démantelé des tunnels » du Hamas dans plusieurs quartiers de Gaza-ville.

De plus, un enfant est mort à Khan Younès alors qu'il tentait de récupérer des vivres largués par un avion, selon la chaîne al- Jazeera citant une source de l'hôpital Nasser. Les agences des Nations unies avertissent depuis longtemps que les largages aériens sont inefficaces et dangereux.