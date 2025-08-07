« Le Hezbollah ne sera jamais désarmé », affirme le commandant adjoint de la force al-Qods des gardiens de la révolution

Le commandant adjoint de la force al-Qods des gardiens de la révolution iraniens, le général de brigade Iraj Masjedi, a affirmé que le Hezbollah « ne sera jamais désarmé », selon des propos rapportés jeudi par l'agence semi-officielle iranienne Tasnim.

« Les armes de la 'Résistance' et du peuple libanais sont les moyens de défendre leur terre, et la 'Résistance' ne sera jamais désarmée », a estimé Masjedi, en référence à l'armement du Hezbollah. Ces déclarations ont été lancées deux jours après que le gouvernement libanais a annoncé avoir chargé l'armée d'élaborer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année, et alors qu'un nouveau Conseil des ministres est consacré à ce dossier jeudi. « L’axe américano-sioniste ne parviendra pas à désarmer la 'Résistance' », a-t-il insisté.

Mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l’Iran soutiendrait toute décision prise par le Hezbollah en réaction au plan de désarmement du Conseil des ministres. Selon un commentaire relayé par des médias locaux mais non mentionné dans la transcription de l’entretien publiée par l’agence de presse de la République islamique d’Iran, M. Araghchi a également estimé que le plan de désarmement du Hezbollah « est voué à l’échec ».

En réaction à ces propos, le ministère libanais des Affaires étrangères a dénoncé une « ingérence » iranienne.