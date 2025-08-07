Aoun et Salam s'entretiennent avec le comité chargé des négociations frontalières avec Chypre

Le président libanais Joseph Aoun a présidé jeudi la première réunion du comité chargé de négocier avec Chypre la délimitation de la frontière maritime de la zone économique exclusive (ZEE) entre les deux pays, selon un communiqué publié par la présidence libanaise.

Le comité est présidé par le ministre des Travaux publics Fayez Rassamny. Selon Baabda, les « principes à adopter lors des négociations ont été présentés dans le but de parvenir à un accord ». Ce comité s'est également réuni avec le Premier ministre, Nawaf Salam, selon le Grand Sérail.

Les discussions sur la frontière maritime entre le Liban et Chypre remontent à 2007, lorsque les deux parties ont rédigé un accord initial fixant le point tripartite sud avec Israël au point 1, au large de Naqoura. Mais le Parlement libanais n'a jamais ratifié l'accord en raison de pressions turques. En 2011, le Liban a soumis le décret n° 6433 à l'ONU, définissant unilatéralement sa ZEE entre le point 23 (sud) et le point 7 (nord). Ces coordonnées clés marquent les frontières de la ZEE avec Israël et la Syrie. Le point 23 est particulièrement crucial — il définit la limite maritime sud du Liban là où ses eaux croisent les ZEE chypriote et israélienne.

En juin 2024, environ trois mois avant son assassinat, l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait attaqué Chypre, la mettant en garde contre « l'ouverture des aéroports et des bases chypriotes à l'ennemi israélien » en cas de guerre élargie entre le groupe et Israël. Les avertissements émis par le secrétaire général du parti avaient provoqué de nombreuses réactions au sein de la classe politique à Beyrouth et des autorités chypriotes. Malgré cet épisode, les liens entre le Liban et Chypre se sont récemment renforcés. Le mois dernier, Joseph Aoun a rencontré à Nicosie le président chypriote Nikos Christodoulides pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers secteurs. Fin avril, le ministre chypriote des Transports Alexis Vafeades a annoncé le lancement d'une ligne de ferry entre le Liban et Chypre, dont l'entrée en service est prévue prochainement. Par ailleurs, Chypre a récemment proposé d'installer un câble sous-marin pour acheminer de l'électricité de l'île vers le Liban.