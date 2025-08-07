Une rencontre Trump-Poutine prévue « dans les prochains jours », selon le Kremlin

Une rencontre entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine est prévue « dans les prochains jours » et les préparatifs de ce sommet ont déjà commencé, a indiqué jeudi le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, cité par les agences d'Etat russes.

« A la suggestion de la partie américaine, un accord de principe a été conclu pour organiser un sommet bilatéral dans les prochains jours », a déclaré M. Ouchakov.

« Nous commençons maintenant à régler les détails avec nos collègues américains », a-t-il ajouté, indiquant que cette rencontre pourrait se tenir « la semaine prochaine » et qu'un lieu avait été convenu « en principe » entre les deux parties, sans toutefois préciser lequel.

La Russie n'a en revanche pas répondu à l'idée américaine d'une rencontre à trois entre MM. Trump, Poutine et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, a-t-il précisé.

Mercredi, dans une soudaine accélération diplomatique des efforts visant à mettre fin au conflit en Ukraine qui dure depuis début 2022, le président américain avait évoqué une rencontre « très bientôt » avec Vladimir Poutine, selon la presse américaine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré jeudi son appel pour une rencontre en face-à-face avec M. Poutine, estimant qu'un sommet au niveau des dirigeants constituait « une priorité très claire » pouvant « déboucher sur une paix véritablement durable ».

Ces déclarations interviennent dans la foulée d'une visite jugée « productive » de l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou, où celui-ci s'est notamment entretenu avec Vladimir Poutine.

M. Zelensky a de son côté échangé avec M. Trump au téléphone mercredi, après la visite de Steve Witkoff au Kremlin. Plusieurs dirigeants européens ont également pris part à cette conversation.

Le dirigeant ukrainien a déclaré jeudi matin qu'il avait prévu de tenir « plusieurs » conversations au cours de la journée, notamment avec le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi qu'avec des responsables français et italiens.