Syrie: accords de plus de 14 mds USD d'investissements dans des projets d'infrastructures

Plusieurs accords d'investissements dépassant un total de 14 milliards de dollars ont été signés lors d'une cérémonie officielle en Syrie mercredi, concernant notamment l'aéroport de Damas et d'autres infrastructures immobilières ou de transports, selon les médias d'État.

Depuis le renversement de Bachar el-Assad en décembre dernier, les nouvelles autorités syriennes oeuvrent pour attirer des investissements pour la reconstruction du pays, ravagé par près de 14 ans de guerre civile.

« Nous annonçons un ensemble de douze projets stratégiques majeurs pour un total de 14 milliards de dollars », a déclaré Talal al-Hilali, chef de l'Autorité syrienne d'investissement, lors de la cérémonie qui s'est tenue dans le palais présidentiel.

Parmi ceux-ci figurent un projet d'investissement de 4 milliards de dollars pour l'aéroport de Damas, 2 Mds USD pour la construction d'un métro dans la capitale, ainsi que plus de 2 Mds USD pour un centre commercial et la construction de deux tours, a-t-il précisé. Les projets « s'étendront à travers la Syrie et garantiront un changement qualitatif dans les infrastructures et la vie économique », a assuré M. Hilali.

Le président intérimaire syrien Ahmed el-Chareh et le représentant spécial des États-Unis pour la Syrie, Tom Barrack, étaient présents à la cérémonie de signature, a rapporté l'agence de presse officielle Sana. M. Barrack a félicité les autorités syriennes pour cette « nouvelle grande réalisation », estimant qu'elles concouraient à l'émergence d'une « nouvelle plaque tournante » pour le « commerce et la prospérité », selon l'agence.

Les Nations unies ont estimé les coûts de reconstruction post-conflit à plus de 400 milliards de dollars. Plusieurs autres investissements ont déjà été annoncés. Le mois dernier, l'Arabie Saoudite a signé des accords d'investissements et de partenariats majeurs avec la Syrie, pour une valeur de 6,4 milliards de dollars.

Également en juillet, la Syrie a conclu un accord de 800 millions de dollars avec l'entreprise DP World basée aux Émirats arabes unis pour développer le port de Tartous, ont rapporté les médias d'État. Par ailleurs, le pays a signé en mai un accord énergétique de 7 milliards de dollars avec un consortium d'entreprises qataries, turques et américaines afin de relancer son secteur énergétique.