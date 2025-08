Des centaines de milliers de travailleurs cambodgiens quittent la Thaïlande

Des centaines de milliers de travailleurs migrants cambodgiens ont quitté la Thaïlande après les affrontements meurtriers à la frontière entre les deux pays, a déclaré mercredi à l'AFP un porte-parole du ministère du Travail du Cambodge. Les deux pays sont convenus d'un cessez-le-feu à compter de mardi dernier, après cinq jours d'affrontements qui ont fait au moins 43 morts de part et d'autre et entraîné le fuite de plus de 300.000 personnes. Des travailleurs cambodgiens et leurs familles ont afflué en masse mercredi au poste-frontière de Ban Laem-Daung, entre la province de Chanthaburi, à l'Est de la Thaïlande, et Battambang, au Cambodge. La plupart d'entre eux étaient chargés de leurs effets personnels – valises, sacs à dos, sacs lourds, couvertures et ventilateurs électriques – et traversaient péniblement le poste-frontière à pied. Le porte-parole du ministère cambodgien du Travail, Sun Mesa, a déclaré que depuis le début des affrontements le 24 juillet, plus de 750.000 Cambodgiens, dont des enfants, étaient rentrés. « Ils se sentent en insécurité et effrayés en Thaïlande », a-t-il déclaré, ajoutant que des informations faisaient état d'attaques de migrants cambodgiens par des "gangsters". Aucune autre source n'a confirmé le chiffre de 750.000 personnes. Un agent de l'immigration thaïlandais a déclaré pour sa part à l'AFP que le chiffre officiel était « confidentiel », mais a ajouté que « de nombreux Cambodgiens (étaient) rentrés ». Selon les médias thaïlandais, le directeur de l'Association du commerce et du tourisme frontalier Thaïlande-Cambodge de Chantaburi aurait déclaré que plus de 200.000 Cambodgiens étaient rentrés. L'association a indiqué sur sa page Facebook qu'environ 20.000 personnes avaient traversé la frontière mardi et qu'environ 30.000 devraient le faire mercredi. Au total, quelque 1,2 million de migrants cambodgiens vivent et travaillent en Thaïlande, a indiqué Sun Mesa. Des responsables cambodgiens et thaïlandais ont entamé lundi des réunions en Malaisie afin de désamorcer les tensions frontalières. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



