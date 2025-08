Le Pays blanc

Un an après les attaques perpétrées au Liban à l’automne 2024, dix-sept auteurs, tous liés au pays, prennent la plume en soutien à l’UNICEF et aux enfants libanais. On en citera : l’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak, Amin Maalouf, Sorj Chalandon, Alexandre Najjar, Charif Majdalani, Manuel Carcassonne, Sabyl Ghossoub, Georgia Makhlouf, Diane Mazloum ou Hyam Yared… Que ce soit sous forme de nouvelle, de lettre, d’article, d’illustration, de poème, de récit ou de souvenir, ils unissent leurs voix pour nous offrir un magnifique recueil collaboratif en soutien au pays du Cèdre, à paraître au Livre de Poche le 10 septembre.

Verlaine et Tchekhov dans La Pléiade

La collection La Pléiade chez Gallimard annonce la parution le 1er novembre prochain des Œuvres complètes de Paul Verlaine en deux volumes et celles d’Anton Tchekhov en trois volumes (à paraître le 23 octobre). À signaler également la parution en octobre du volume Le Monde comme volonté et comme représentation d’Arthur Schopenhauer.

Isabella Hammad chez Gallimard

La romancière palestinienne d’expression anglaise Isabella Hammad publie à la rentrée deux livres chez Gallimard : un pamphlet intitulé Reconnaître l’étranger (dans la collection Tracts) et un roman, Hamlet le long du mur, l’histoire de Sonia qui, fragilisée par une carrière théâtrale au point mort à Londres et un échec amoureux, rentre en Palestine pour renouer avec ses racines. Dès son arrivée, elle rencontre une metteuse en scène passionnée et bien décidée, malgré les embûches, à monter un Hamlet à Ramallah avec des comédiens palestiniens. La tentation des planches est trop forte, et voilà Sonia lancée dans une aventure artistique, politique, et profondément humaine… Un roman touchant, qui n’est pas sans rappeler Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon.

Les Femmes contre le trumpisme

Quand, dès les premiers jours de sa présidence, Donald Trump a submergé les États-Unis et le monde d’une rafale de décrets, les hommes politiques américains sont restés sidérés et muets. Les seules à s’élever contre cet autoritarisme naissant ont été les femmes. Philippe Corbé a réuni dans ce recueil, à paraître chez Grasset le 15 octobre, les textes de vingt-deux femmes engagées contre le trumpisme : Caroline Kennedy, Jane Fonda, E. Jean Carroll, Alexandria Ocasio-Cortez, Mariann Budde et dix-sept autres femmes politiques ou non, démocrates ou républicaines. Trump n’en sort pas grandi !