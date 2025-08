Questionnaire de Proust à Denis Gombert

Denis Gombert, écrivain, chroniqueur et éditeur français, a longtemps travaillé chez Robert Laffont, notamment comme directeur du département des manuscrits. En 2004, il était en poste au Service de l’Action pédagogique de la Bibliothèque nationale de France. Il dirige aujourd’hui la collection « La France par ses contes » chez Grasset. Il a aussi plusieurs romans à son actif dont tout récemment La Vie est mal faite (Le Cherche Midi, 2025). Quel est votre principal trait de caractère ? Une endurance domestiquant mon impatience. Votre qualité préférée chez une personne ? Sa loyauté (hommes et femmes tous égaux). Qu’appréciez-vous le plus chez vos amis ? Qu’ils me fassent encore mourir de rire après tant d’années. Votre principal défaut ? L’orgueil, péché capital. Votre occupation préférée ? Lire au lit. Votre rêve de bonheur ? Marcher en montagne sans ressentir la fatigue. Quel serait votre plus grand malheur ? Qu’un de mes enfants disparaisse avant moi. Ce que vous voudriez être ? La bretelle de soutien-gorge de Marilyn Monroe dans Certains l’aiment chaud (1959). Le pays où vous désireriez vivre ? Le pays des merveilles. La fleur que vous aimez ? L’immortelle corse dite « a murredda » pour son parfum entêtant. Vos auteurs favoris en prose ? Flaubert et Echenoz. Vos poètes préférés ? Rimbaud et Reverdy. Vos héros dans la fiction ? Le Petit Nicolas et ses amis. Vos héroïnes dans la fiction ? Les Amazones. Vos héros dans la vie réelle ? Les gens qui œuvrent pour le bien public, en silence et loin des caméras. Vos héroïnes dans la vie réelle ? Louise Michel et Marie Curie. Vos prénoms favoris ? Adam et Eve. Ce que vous détestez par-dessus tout ? Que quelqu’un d’incompétent obtienne la place de quelqu’un de compétent. Les caractères historiques que vous détestez le plus ? Les dictateurs de tous poils. La réforme que vous estimez le plus ? Celle de Luther, un grand coup de pied dans la fourmilière. L’état présent de votre esprit ? Amusé mais inquiet. Comment aimeriez-vous mourir ? Avec le sourire. Votre devise ? « La vie est mal faite. »

