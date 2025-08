Sissi dénonce une « guerre d'extermination » à Gaza et défend le rôle de l'Égypte

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a dénoncé mardi une « guerre de famine et de génocide » en cours à Gaza, tout en réfutant des accusations selon lesquelles l'Egypte empêcherait l'entrée de l'aide humanitaire via le poste-frontière de Rafah. « La guerre en cours à Gaza n'est plus une guerre pour atteindre des objectifs politiques ou libérer des otages uniquement », a déclaré M. Sissi lors d'une conférence de presse avec son homologue vietnamien Luong Cuong. « Cette guerre a depuis longtemps dépassé toute logique ou justification et est devenue une guerre de famine et de génocide, ainsi qu'un moyen d'extermination de la cause palestinienne » a-t-il ajouté. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de son côté déclaré mardi qu'Israël devait « vaincre totalement » le Hamas à Gaza pour assurer la libération des otages. Selon la presse israélienne, l'armée pourrait aller jusqu'à occuper l'ensemble de la bande de Gaza. Fin juillet, après l'annonce par Israël d'une pause limitée des combats, des camions d'aide internationale étaient entrés à Gaza en provenance d'Egypte après avoir franchi le point de passage de Rafah, fermé du côté palestinien depuis que l'armée israélienne en a pris le contrôle en mai 2024. Le président égyptien a qualifié de « propos irresponsables » des accusations selon lesquelles Le Caire bloquerait l'entrée de l'aide via Rafah, seul point de passage entre Gaza et l'Egypte. Ce point de passage « n'a jamais été fermé par l'Egypte », a-t-il souligné, affirmant que « depuis 20 ans, le rôle de l'Egypte a été de chercher à calmer tout éventuel conflit ». M. Sissi a expliqué que l'aide humanitaire ne pouvait entrer que « tant qu'aucune force israélienne ne stationnait du côté palestinien » de la frontière, tout en affirmant que plus de 5.000 camions attendent toujours du côté égyptien. Depuis le début de la guerre en octobre 2023, l'Egypte joue, avec le Qatar et les Etats-Unis, un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, tout en se positionnant publiquement contre le déplacement forcé des Palestiniens vers son territoire. « L'Égypte restera toujours une porte d'entrée pour l'aide et non une porte pour le déplacement des Palestiniens », a assuré mardi le chef de l'Etat. Fin juillet, M. Sissi avait exhorté le président américain Donald Trump à agir face à la crise humanitaire à Gaza et affirmé que « le moment est venu de mettre fin à la guerre ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de son côté...

