À l’occasion du 4-Août, la Première dame au centre de la Croix-Rouge à Gemmayzé

Pour la cinquième commémoration de l’explosion au port de Beyrouth, la Première dame du Liban Neemat Aoun s’est rendue au centre de la Croix-Rouge libanaise à Gemmayzé, qui avait été gravement endommagé le 4 août 2020. Ce centre, qui abrite notamment une banque du sang, est aujourd’hui entièrement réhabilité.

Mme Aoun a été accueillie par le président de la Croix-Rouge libanaise, le Dr Antoine Zoghbi, le vice-président Fadi Sidawi, le responsable de la région de Beyrouth Nabil Itani, la conseillère technique pour les centres de transfusion sanguine, la Dr Rita Féghali, le directeur du secteur de transfusion Élie Dagher, ainsi que par plusieurs responsables et secouristes.

La Première dame a pris connaissance des dégâts subis par le centre, des étapes de sa remise en état et du redémarrage rapide de ses activités. Des images projetées durant la visite ont illustré l’étendue des destructions causées par la déflagration. Elle a salué les efforts des secouristes et l’engagement du personnel de la Croix-Rouge, soulignant leur rôle essentiel, accompli sans distinction, au service de tous les Libanais et des résidents.

La visite a également été l’occasion d’évoquer l’importance de soutenir les banques du sang au Liban et d’encourager les citoyens à donner régulièrement. Mme Aoun a appelé à l’élaboration d’un plan national visant à renforcer le réseau à travers le pays, afin de garantir un stock de sang suffisant pour répondre aux urgences médicales.