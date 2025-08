L’avenir de la santé au Liban à l’ère de l’intelligence artificielle

À l’ère de l’intelligence artificielle (IA), qui bouleverse tous les domaines, il était évident que le second congrès annuel de l’Association médicale libanaise internationale (International Lebanese Medical Association – ILMA) y soit consacré. Plus de 500 professionnels de la santé venus de plus de vingt pays se sont réunis le samedi 26 juillet, à l’hôtel Phoenicia Intercontinental.

L’ILMA est un réseau international qui rassemble des professionnels de santé d’origine libanaise issus de plus de trente pays, et lors de cette journée scientifique, les professionnels de la santé se sont penchés sur des sujets tels que « La télésanté et la prestation de soins de santé au Liban », « Réinventer la médecine à l’ère de l’IA » et « L’impératif éthique de l’IA ».

« L’IA transforme déjà la médecine, en améliorant les diagnostics qui deveinnent de plus en plus précis, en optimisant les procédures administratives et en permettant une meilleure personalisation des traitements », explique Victor Yazbek, membre du comité scientifique du congrès. « L’IA aide les cliniciens à interpréter des données complexes avec une rapidité et une précision remarquables, ajoute-t-il. Elle améliore aussi la détection précoce des maladies et permet d’optimiser l’allocation des ressources. »

De nos jours, l’IA est appliquée dans plusieurs domaines du secteur de la santé, comme l’imagerie médicale et le diagnostic, la chirurgie assistée par robot et la gestion de la santé des populations. Elle permet aussi d’anticiper l’évolution des maladies et les risques de réadmission grâce à l’analyse prédictive.

Le Liban n’est pas en marge de ces avancées. Plusieurs hôpitaux privés ont déjà introduit cette technologie. Mais l’IA en est encore à ses premiers balbutiements. « Le Liban peut tirer parti de l’IA pour améliorer l’efficacité du système de santé, réduire les coûts et répondre à la pénurie des professionnels de la santé, avance le Dr Yazbek. Il précise que » grâce à la mise en place de politiques adaptées et de partenariats solides, le Liban pourra renforcer la télémédecine, développer les diagnostics à distance et optimiser la planification des ressources. « C’est à ce niveau qu’intervient l’ILMA qui pourra favoriser l’échange de connaissances, en facilitant les collaborations régionales, en organisant des rencontres éducatives et en veillant à une mise en œuvre éthique de l’IA «.

« À l’ère de l’IA, la médecine sera axée sur la précision, la proactivité et une meilleure personnalisation des soins », observe François Abi Fadel, membre du comité scientifique du congrès. Ce qui permettra, selon lui, « des diagnostics plus précoces et plus fiables, des interventions de santé publique plus ciblées, une meilleure intervention auprès des patients grâce aux outils numériques, ainsi que des soins plus équitables, à condition que l’IA soit déployée de manière responsable ».

Ce congrès – organisé en collaboration avec le ministère libanais de la Santé publique, les ordres des médecins de Beyrouth et de Tripoli, ainsi que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM-UN Migration) – « n’est pas qu’un rendez-vous scientifique », insiste Walid Ahmar, président de l’ILMA. C’est une célébration des liens, de la collaboration et de l’engagement.

De son côté, le ministre de la Santé publique, Rakan Nasreddine, a salué les « exploits médicaux de la diaspora ». Pour lui, « il est aujourd’hui nécessaire de passer des initiatives individuelles à des partenariats coordonnés et durables, basés sur les besoins du pays et qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de santé au Liban ».