Trump blague sur l'installation de « missiles nucléaires » sur le toit de la Maison Blanche

Donald Trump s'est montré mardi matin sur le toit de l'un des bâtiments de la Maison Blanche et a plaisanté sur l'installation possible de « missiles nucléaires », au moment où la tension avec la Russie ne cesse de grimper. Le président américain, flanqué de gardes du corps et sous la protection de tireurs d'élite, a déambulé pendant une vingtaine de minutes sur le toit de la salle de presse. Il a inspecté le site de la future salle de bal qu'il va faire construire, sous les yeux de dizaines de journalistes agglutinés en contrebas, à bonne distance. Interrogé sur ce qu'il comptait bâtir, il a répondu, certainement pour plaisanter: « Des missiles » puis « des missiles nucléaires », avant de mimer avec son bras, semble-t-il, le lancement d'un tel engin. L'ancien promoteur immobilier a déclaré qu'il « faisait une petite promenade ». « C'est juste un autre moyen de dépenser mon argent pour le pays », a encore lancé le milliardaire, assurant qu'il finançait lui-même les travaux de rénovation entrepris à la Maison Blanche à sa demande. Les Etats-Unis et la Russie sont engagés dans une escalade rhétorique depuis plusieurs jours. Donald Trump a annoncé récemment qu'il avait ordonné le déploiement de deux sous-marins nucléaires à proximité de la Russie, en réaction à des déclarations jugées provocatrices de l'ex-président Dmitri Medvedev, qui multiplie depuis 2022 les commentaires martiaux envers les Occidentaux sur les réseaux sociaux. Moscou a de son côté levé un moratoire sur le déploiement d'armes à portée intermédiaire, accusant Washington d'attiser la course aux armements. Le président américain est décidé à laisser très concrètement son empreinte à la Maison Blanche, en s'inspirant du style chargé de ses propriétés privées. Il a pavé la pelouse de la célèbre roseraie et recouvert le Bureau ovale d'ornements dorés. Le dirigeant de 79 ans a surtout annoncé la construction d'une massive salle de réception, dans ce qui s'annonce comme le plus lourd chantier au 1600 Pennsylvania Avenue depuis plus d'un siècle. Il a assuré que les travaux, estimés à 200 millions de dollars, seraient financés par lui-même ainsi que par des donateurs privés, tout en indiquant qu'il pourrait bien être, au bout du compte, le seul à payer. Ancien animateur de téléréalité, Trump est spécialiste des apparitions mi-cocasses, mi-provocatrices, qui réjouissent ses partisans et fournissent aux chaînes de télévision des images dont elles sont friandes. En 2015, il avait annoncé sa candidature à la présidentielle après avoir lentement descendu un escalator doré, une scène restée dans toutes les mémoires. Pendant la dernière campagne présidentielle, il s'est mis en scène dans la cabine d'un camion-poubelle ou servant des frites dans un restaurant McDonald's.

