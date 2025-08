Une importante station de pompage alimentant Bint Jbeil réparée

L’Office des Eaux du Liban-Sud a annoncé l’achèvement des travaux de « reconstruction et de réhabilitation » de la station de pompage de Saf el-Hawa à Bint Jbeil, proche de la frontière avec Israël, ainsi que des infrastructures de stockage d’eau qui y sont rattachées, selon un communiqué cité par notre correspondant Mountasser Abdallah. La station, gravement endommagée pendant la guerre, alimentait initialement deux réservoirs — un premier d’une capacité de 2 000 mètres cubes et un autre de 500 mètres cubes — qui desservent la ville de Bint Jbeil ainsi que les villages et localités voisines. Les réservoirs sont reliés aux canalisations desservant Bint Jbeil et le village de Aïn Ebel. Les travaux, réalisés en partenariat avec l’Unicef, avaient été lancés le 10 juillet. Trois nouvelles pompes ont été installées, quatre anciennes réparées et réhabilitées, et le système des panneaux de contrôle modernisé pour permettre leur installation. En raison des dommages importants causés à la station par l’attaque israélienne qui avait aussi affecté le fonctionnement des pompes, les travaux ont porté sur la réhabilitation des infrastructures en béton, des installations électriques, ainsi que sur la maintenance des panneaux de contrôle et des équipements électromécaniques. Une nouvelle salle de contrôle a également été créée afin d’utiliser ces équipements selon les besoins. Des travaux de maintenance mécanique ont en outre été réalisés, incluant les câbles, les interrupteurs de distribution et toutes les installations électriques, a précisé l’Office. Dans un rapport publié au cours de l’hiver, la Banque mondiale a estimé à 11 milliards de dollars le coût de la reconstruction et de la réhabilitation des infrastructures du Liban après la guerre, à laquelle un cessez-le-feu imparfait a mis fin en novembre dernier. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

