Les Pays-Bas achètent des armes américaines pour l'Ukraine

Les Pays-Bas ont acheté des armes pour l'Ukraine provenant de réserves américaines, dans le cadre d'une récente initiative entre les États-Unis et l'OTAN, a annoncé lundi soir le ministère néerlandais de la Défense. La Haye fait don d'une aide militaire de 500 millions d'euros, qui comprend entre autres du matériel de défense aérienne, des munitions et d'autres fournitures essentielles « adaptés aux besoins de l'Ukraine », selon un communiqué du ministère.

Le président américain Donald Trump avait annoncé le mois dernier un projet en collaboration avec le chef de l'OTAN Mark Rutte, pour que les Alliés européens et le Canada achètent des armes américaines, notamment des systèmes avancés Patriot, afin de les envoyer en Ukraine. Les Pays-Bas sont ainsi le premier pays de l'OTAN à acheter des armes aux États-Unis dans le cadre de ce projet.

« Les attaques quotidiennes de la Russie sont de la pure terreur, visant à briser l'Ukraine. Nous, les Pays-Bas, ne voulons pas que cela se produise et contribuons donc à ces programmes d'aide américains », a déclaré le ministre de la Défense Ruben Brekelmans dans un communiqué. « Ce n'est qu'en continuant à soutenir résolument l'Ukraine que nous pourrons accroître la pression sur la Russie et contrer son agression, » a-t-il ajouté, soulignant que la sécurité de l'Ukraine, des Pays-Bas et des alliés de l'OTAN étaient « directement liées ». Une fois financés, les colis d'aide seront livrés à l'Ukraine à travers des centres logistiques créés à cet effet.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le Premier ministre néerlandais Dick Schoof lors d'un appel téléphonique lundi soir. « Ces armes sont absolument nécessaires », a déclaré M. Schoof sur X, ajoutant que l'Ukraine continuait de subir presque quotidiennement des attaques de drones et de missiles de la part des forces russes. « Je me réjouis de voir les Pays-Bas prendre l'initiative et financer le premier lot d'équipements militaires américains destinés à l'Ukraine dans le cadre de l'initiative de l'OTAN », a quant à lui déclaré le secrétaire général de l'OTAN et ancien Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. « Je m'attends à ce que d'autres Alliés fassent bientôt d'autres annonces importantes », a-t-il ajouté sur X.

D'autres pays européens, dont l'Allemagne, la Norvège, le Danemark et la Suède s'étaient dit prêts à participer à l'initiative.