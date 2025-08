Le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Liban et le ministère de la Santé publique ont lancé le 31 juillet la première Campagne nationale de sensibilisation à la prévention de la noyade, au Liban. L’événement, qui s’est tenu à l’Institut des sciences et technologies marines (Marsati) à Batroun, a réuni des responsables gouvernementaux, des experts en santé publique ainsi que des représentants de la société civile. La noyade, souvent qualifiée par l’OMS d’« épidémie silencieuse », cause plus de 300 000 décès par an dans le monde, dont plus de 35 000 dans la région de la Méditerranée orientale. Le Liban a déjà enregistré plus de 40 décès liés à la noyade en 2025 – un rappel douloureux de la nécessité urgente d’une action nationale coordonnée. Une récente étude menée par la Dr Samar el-Hajj de l’Université américaine de Beyrouth, à partir des données des Forces de sécurité intérieure, a mis en lumière l’ampleur et les tendances des incidents de noyade au Liban : ainsi pour la période de 2016 à 2024, les chiffres montrent que 62 % des noyades se produisent de mai à août et que 54 % des cas sont répertoriés chez les moins de 18 ans. Alors que 64 % des noyades arrivent au moment de la baignade et 30 % suite à des chutes, que ce soit dans la mer, les piscines, les rivières ou les étangs. Pendant le lancement, le représentant de l’OMS au Liban, Dr Abdinasir Abubakar, a déclaré que « cette campagne reflète notre engagement commun à sauver des vies et à protéger nos communautés (…) Chaque décès par noyade est évitable. Ensemble, nous pouvons renverser la tendance grâce à une législation renforcée, des services de sauvetage et une éducation à la sécurité aquatique ». La campagne s’inscrit dans la continuité du premier rapport mondial de l’OMS sur la noyade publié en 2024, auquel le Liban a contribué. Le rapport souligne l’urgence pour les pays de mettre en œuvre des stratégies nationales de prévention, améliorer la collecte de données et investir dans des mesures de prévention et d’intervention d’urgence. La campagne libanaise comprenant des vidéos et des brochures diffusées à travers divers canaux se concentre sur plusieurs objectifs : sensibiliser le public aux risques de noyade et aux méthodes de prévention ; promouvoir des politiques et une législation nationales fondées sur des données probantes ; renforcer la coordination multisectorielle entre les acteurs concernés ; consolider les systèmes de préparation et de réponse aux urgences. Le représentant du ministère de la Santé a réaffirmé l’engagement du gouvernement à faire de la prévention de la noyade une priorité, afin de garantir des environnements plus sûrs pour tous les citoyens, en particulier les jeunes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

