Le patriarche Raï reçoit le ministre de l'Agriculture à Dimane

Les défis du secteur agricole et particulièrement les difficultés rencontrées par les producteurs de pommes étaient au cœur de la rencontre à Dimane, au siège estival patriarcal, entre le patriarche maronite Béchara Raï et le ministre de l'Agriculture, Nizar Hani. Une rencontre qui a vu la participation notamment des conseillers du ministre, Fadi Ghanem et Mazen Halawani, de même que l'évêque patriarcal général de Jbeil et Zghorta, Mgr Joseph Naffah, et du vicaire patriarcal, le père Tony Agha. Le ministre Hani a informé le patriarche Raï des projets menés par le ministère pour renforcer et développer la production agricole. Le patriarche Béchara Raï a de son côté salué le travail du ministère et les projets qu'il mène, l'invitant à soutenir les agriculteurs, afin de leur permettre de préserver leurs terres, de développer leur production agricole et de moderniser leurs exploitations. Il a également insisté sur la nécessité de les aider à trouver de nouveaux marchés à l'export pour écouler la production de pommes et empêcher qu'elle ne pourrisse sur place. En mai dernier, à l'occasion d'une conférence intitulée l'agricuture, le pouls de la terre, le ministre Hani avait réaffirmé sa volonté de « redonner à l'agriculture son rôle central », en la définissant comme un secteur productif, durable et moderne, « pilier de l'économie nationale, rempart de la souveraineté alimentaire et fondement d'un État productif et équitable ». Il avait insisté sur la mise en œuvre d'une vision intégrée et cohérente pour restaurer « le rôle stratégique » de ce secteur. Le Liban connait des difficultés d'exportation de ses produits agricoles, notamment en raison de l'interdiction en Arabie saoudite des importations en provenance du Liban, décidée en 2021. Bien qu'aucune interdiction commerciale n'ait été imposée par les autres pays du Conseil de Coopération du Golfe, l'Arabie saoudite constituait la porte d'entrée ou le hub de transit des marchandises à destination de la région – ce qui a entraîné des pertes de revenus supplémentaires substantielles pour le Liban.

Les défis du secteur agricole et particulièrement les difficultés rencontrées par les producteurs de pommes étaient au cœur de la rencontre à Dimane, au siège estival patriarcal, entre le patriarche maronite Béchara Raï et le ministre de l'Agriculture, Nizar Hani. Une rencontre qui a vu la participation notamment des conseillers du ministre, Fadi Ghanem et Mazen Halawani, de même que l'évêque patriarcal général de Jbeil et Zghorta, Mgr Joseph Naffah, et du vicaire patriarcal, le père Tony Agha.Le ministre Hani a informé le patriarche Raï des projets menés par le ministère pour renforcer et développer la production agricole. Le patriarche Béchara Raï a de son côté salué le travail du ministère et les projets qu'il mène, l'invitant à soutenir les agriculteurs, afin de leur permettre de préserver...

