Accident routier à Tripoli : trois blessés au passage d’un cortège de mariage, dont les mariés

Un dramatique accident de la route a eu lieu sur l’autoroute de Beddaoui, dans le nord de la ville de Tripoli (Liban-Nord), au moment du passage d’un cortège de mariage. Trois personnes ont été blessées, dont les mariés. L’accident se serait produit lorsque la voiture transportant les mariés a percuté un poteau en bordure de route, avant d’entrer en collision avec un autre véhicule, selon les premières informations obtenues par notre correspondant dans la région, Michel Hallak. Les équipes de secours de la Croix-Rouge libanaise et de l’unité d’urgence et de secours se sont immédiatement rendues sur les lieux pour prodiguer les premiers soins aux blessés sur place, avant de les transporter vers les hôpitaux les plus proches. Les accidents de la circulation sont régulièrement à déplorer au Liban, où l'état des routes et le respect du code de la route laissent à désirer. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Un dramatique accident de la route a eu lieu sur l’autoroute de Beddaoui, dans le nord de la ville de Tripoli (Liban-Nord), au moment du passage d’un cortège de mariage. Trois personnes ont été blessées, dont les mariés.L’accident se serait produit lorsque la voiture transportant les mariés a percuté un poteau en bordure de route, avant d’entrer en collision avec un autre véhicule, selon les premières informations obtenues par notre correspondant dans la région, Michel Hallak.Les équipes de secours de la Croix-Rouge libanaise et de l’unité d’urgence et de secours se sont immédiatement rendues sur les lieux pour prodiguer les premiers soins aux blessés sur place, avant de les transporter vers les hôpitaux les plus proches.Les accidents de la circulation sont régulièrement à déplorer au Liban, où l'état...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte