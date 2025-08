Pour l’UE, « mettre fin à l’impunité est essentiel pour le redressement du Liban »

À l'occasion du cinquième anniversaire de l'explosion dévastatrice survenue dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, l'Union européenne et les États membres ont réaffirmé dans un communiqué « leur solidarité avec les familles des victimes et tous ceux dont la vie, le domicile et les moyens de subsistance ont été tragiquement affectés par l'explosion ». « Nous saluons les mesures prises ces derniers mois qui ont permis de faire progresser l'enquête, conformément à la déclaration ministérielle du gouvernement », ajoute le texte. Et d’ajouter : « Nous demandons aux autorités compétentes de veiller à ce que les conditions soient réunies pour que l'enquête puisse être menée à bien de manière approfondie, impartiale et transparente, afin que les familles des victimes et le peuple libanais puissent obtenir la justice qu'ils méritent. » « Mettre fin à l'impunité est essentiel pour le redressement du Liban, et cela nécessite un système judiciaire indépendant et compétent, à l'abri de toute ingérence politique », poursuit le communiqué de l’UE. « Nous espérons que la loi sur l'indépendance de la justice qui vient d'être adoptée permettra d'atteindre cet objectif », conclut le texte. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

À l'occasion du cinquième anniversaire de l'explosion dévastatrice survenue dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, l'Union européenne et les États membres ont réaffirmé dans un communiqué « leur solidarité avec les familles des victimes et tous ceux dont la vie, le domicile et les moyens de subsistance ont été tragiquement affectés par l'explosion ».« Nous saluons les mesures prises ces derniers mois qui ont permis de faire progresser l'enquête, conformément à la déclaration ministérielle du gouvernement », ajoute le texte. Et d'ajouter : « Nous demandons aux autorités compétentes de veiller à ce que les conditions soient réunies pour que l'enquête puisse être menée à bien de manière approfondie, impartiale et transparente, afin que les familles des victimes et le peuple...

