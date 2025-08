Nouvelle vague de chaleur dans la péninsule ibérique, risque élevé d'incendies

Plusieurs régions espagnoles étaient dimanche en alerte orange en raison de températures élevées et le Portugal faisait face à un « risque très élevé » d'incendies dans ce qui pourrait être la deuxième vague de chaleur de l'été sur la péninsule ibérique. « Les températures diurnes pourraient être de 5 à 10°C supérieures à la normale dans la majeure partie de la péninsule », a indiqué sur X l'Agence météorologique espagnole (Aemet). « Il est probable que la vague de chaleur soit longue et persiste, au moins, jusqu'à dimanche prochain », a-t-elle ajouté. Les thermomètres pourraient atteindre 42°C dimanche dans certaines régions d'Estrémadure (ouest) ou d'Andalousie (sud), où se concentraient la majorité des alertes orange - le deuxième niveau le plus important - émises par l'Aemet en Espagne. De vastes zones du pays étaient également exposées à un risque extrême d'incendies. Les pompiers tentaient toujours de maîtriser un feu déclaré dans la ville de de Vilardevós (nord-ouest), qui avait déjà ravagé environ 570 hectares. Le Portugal voisin est également affecté par cette chaleur. Le gouvernement a déclaré une alerte pour « risque très élevé » d'incendies de dimanche à jeudi. « La semaine prochaine sera difficile », avait reconnu samedi la ministre de l'Administration intérieure, Maria Lúcia Amaral. Les pompiers portugais luttaient dimanche contre plusieurs incendies, les plus préoccupants étant situés dans le district de Vila Real (nord), où des centaines de personnels étaient mobilisés. Plus de 25.700 hectares ont brûlé au Portugal depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les incendies forestiers (Effis). Les scientifiques alertent depuis des années sur l'impact du changement climatique sur les vagues de chaleur, les sécheresses et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, de plus en plus intenses et fréquents. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Plusieurs régions espagnoles étaient dimanche en alerte orange en raison de températures élevées et le Portugal faisait face à un « risque très élevé » d'incendies dans ce qui pourrait être la deuxième vague de chaleur de l'été sur la péninsule ibérique.« Les températures diurnes pourraient être de 5 à 10°C supérieures à la normale dans la majeure partie de la péninsule », a indiqué sur X l'Agence météorologique espagnole (Aemet).« Il est probable que la vague de chaleur soit longue et persiste, au moins, jusqu'à dimanche prochain », a-t-elle ajouté. Les thermomètres pourraient atteindre 42°C dimanche dans certaines régions d'Estrémadure (ouest) ou d'Andalousie (sud), où se concentraient la majorité des alertes orange - le deuxième niveau le plus important - émises par...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte