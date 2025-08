Le Pologne prolonge les contrôles à la frontière allemande

La Pologne a prolongé les contrôles temporaires à ses frontières avec l'Allemagne et la Lituanie, a annoncé dimanche le ministre polonais de l'Intérieur Marcin Kierwinski, une mesure qui vise à durcir la lutte contre la migration irrégulière. « Le règlement approprié a été adopté et envoyé à la Commission européenne pour notification vendredi », a déclaré M. Kierwinski lors d'une réunion avec les gouverneurs régionaux. Il a précisé que les contrôles, réintroduits le mois dernier après que l'Allemagne a pris des mesures similaires pour arrêter les migrants en situation irrégulière, seraient prolongés jusqu'au 4 octobre. Le ministre a indiqué que le renforcement des contrôles et des barrières à la frontière polonaise avec la Russie et le Belarus avait permis de mettre un terme aux franchissements clandestins. Il a estimé qu'il était désormais "fondamental" de verrouiller la route migratoire qui s'est formée à travers la Lettonie, la Lituanie puis la Pologne jusqu'en Allemagne. Plus de 493.000 personnes franchissant les frontières séparant la Pologne de l'Allemagne et de la Lituanie ont été contrôlées par les gardes-frontières polonais entre le 7 juillet et le 2 août, a déclaré leur chef, Robert Bagan, au cours de la réunion. Les autorités polonaises affirment que des centaines de personnes, principalement originaires du Moyen-Orient, traversent chaque mois les États baltes depuis le Belarus. Les pays européens faisant partie de l'espace Schengen peuvent instaurer des contrôles aux frontières s'ils estiment qu'il existe une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



La Pologne a prolongé les contrôles temporaires à ses frontières avec l'Allemagne et la Lituanie, a annoncé dimanche le ministre polonais de l'Intérieur Marcin Kierwinski, une mesure qui vise à durcir la lutte contre la migration irrégulière.

« Le règlement approprié a été adopté et envoyé à la Commission européenne pour notification vendredi », a déclaré M. Kierwinski lors d'une réunion avec les gouverneurs régionaux.

Il a précisé que les contrôles, réintroduits le mois dernier après que l'Allemagne a pris des mesures similaires pour arrêter les migrants en situation irrégulière, seraient prolongés jusqu'au 4 octobre.

Le ministre a indiqué que le renforcement des contrôles et des barrières à la frontière polonaise avec la Russie et le...

