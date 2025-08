Le ministère de la Défense annonce le recrutement de soldats expérimentés

Le ministère libanais de la Défense et le commandement de l’armée ont annoncé dimanche le recrutement de soldats expérimentés (des hommes uniquement) pour des unités de combats au sein de l’institution militaire, rapporte un communiqué publié par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).Selon le texte, « ceux qui désirent postuler devraient présenter leur candidature en personne via la société Liban Post exclusivement, du 5 août 2025 jusqu’au 3 octobre 2025 inclus ». Et le communiqué d’ajouter : « Le commandement de l’armée procédera au recrutement du nombre nécessaire de candidats suivant les compétences et en fonction des besoins. »Le ministère de la Défense appelle tous les candidats potentiels et intéressés à consulter le site internet de l’armée, www.lebarmy.gov.lb, pour...

