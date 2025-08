Berlin appelle Israël à poursuivre l'aide humanitaire à Gaza

Berlin a appelé dimanche Israël à poursuivre la livraison d'aide humanitaire à Gaza et à ne pas « répondre au cynisme du Hamas », malgré la publication de vidéos choquantes d'otages israéliens. Dans une interview au quotidien Bild, le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit « horrifié » par ces trois vidéos montrant deux otages israéliens décharnés, dont un qui possède aussi la nationalité allemande. Publiées depuis jeudi par le Hamas et le Jihad islamique, son allié, elles ont suscité un vif émoi en Israël et ravivé le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour libérer les otages restants. Pour Friedrich Merz, ces images « montrent que le Hamas ne doit plus jouer aucun rôle dans l'avenir de Gaza ». Mais « Israël ne répondra pas au cynisme du Hamas et doit continuer à fournir une aide humanitaire », a-t-il insisté. Soutien fidèle d'Israël du fait de sa responsabilité dans la Shoah, l'Allemagne se montre de plus en plus critique sur la guerre à Gaza et la situation en Cisjordanie occupée. Vendredi, l'armée allemande, comme d'autres pays cette semaine, a commencé à larguer des vivres au-dessus de l'enclave palestinienne, avec près de 14 tonnes de nourriture et de produits médicaux lors des deux premiers vols. L'Allemagne « continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la libération des otages » israéliens, a également déclaré à Bild le ministre des affaires étrangères Johann Wadephul, qui s'est récemment rendu en Israël et en Cisjordanie. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Berlin a appelé dimanche Israël à poursuivre la livraison d'aide humanitaire à Gaza et à ne pas « répondre au cynisme du Hamas », malgré la publication de vidéos choquantes d'otages israéliens.

Dans une interview au quotidien Bild, le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit « horrifié » par ces trois vidéos montrant deux otages israéliens décharnés, dont un qui possède aussi la nationalité allemande.

Publiées depuis jeudi par le Hamas et le Jihad islamique, son allié, elles ont suscité un vif émoi en Israël et ravivé le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour libérer les otages restants.

Pour Friedrich Merz, ces images « montrent que le Hamas ne doit plus jouer aucun rôle dans l'avenir de Gaza »....

