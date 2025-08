Raï : La responsabilité n’est pas une domination mais un service

Le chef de l'Église maronite Béchara Raï a souligné dimanche que chaque responsable devrait comprendre que « la responsabilité n’est pas une domination mais un service ». « Le Liban reste-t-il fidèle à son identité ? Porte-t-il sa mission avec courage et responsabilité ? Nous sommes tous appelés, responsables et citoyens, à redonner au Liban son vrai visage, à lui rendre la justice, à y restaurer la liberté, à ouvrir aux jeunes les portes de l’espérance, et à bâtir un État digne des sacrifices des pères et des rêves des enfants », a affirmé Mgr Raï dans son homélie dominicale, rapportée par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Il a ajouté que « chaque responsable doit comprendre que la responsabilité n’est pas domination mais service ». Le patriarche maronite, âgé de 85 ans, avait pris plusieurs semaines de repos au printemps, après s'être fracturé la hanche en tombant pendant la messe de Pâques. Il avait repris ses activités dans le courant du mois de mai. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le chef de l'Église maronite Béchara Raï a souligné dimanche que chaque responsable devrait comprendre que « la responsabilité n’est pas une domination mais un service ».« Le Liban reste-t-il fidèle à son identité ? Porte-t-il sa mission avec courage et responsabilité ? Nous sommes tous appelés, responsables et citoyens, à redonner au Liban son vrai visage, à lui rendre la justice, à y restaurer la liberté, à ouvrir aux jeunes les portes de l’espérance, et à bâtir un État digne des sacrifices des pères et des rêves des enfants », a affirmé Mgr Raï dans son homélie dominicale, rapportée par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Il a ajouté que « chaque responsable doit comprendre que la responsabilité n’est pas domination mais service ».Le patriarche maronite, âgé de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte