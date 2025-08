Alerte préventive au risque d'incendies à partir de dimanche

Le gouvernement portugais a émis samedi une alerte préventive au risque très élevé d'incendies à partir de dimanche, en raison de la vague de chaleurs attendue sur la péninsule ibérique ces prochains jours.

« La semaine prochaine sera difficile », a déclaré la ministre de l'Intérieur, Maria Lucia Amaral. Le Portugal et l'Espagne ont déjà été touchés par plusieurs feux de forêt ces derniers jours, la plupart évoluant favorablement. Samedi, des centaines de pompiers étaient toujours mobilisés sur des foyers d'importance variable, au Portugal, selon la Protection civile. Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré l'état d'alerte pour l'ensemble du territoire à partir de dimanche 3 août et jusqu'à jeudi 7 août inclus, en raison de la dégradation des conditions météorologiques et le risque très élevé d'incendies en zones rurales ». Cette décision implique l'interdiction de faire du feu, de pratiquer la pyrotechnie ou encore de circuler dans certains espaces forestiers.

Plus de 25.700 hectares ont brûlé au Portugal depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis). De l'autre côté de la frontière, dans la région espagnole de la Galice (nord-ouest), les pompiers combattent les flammes dans la localité de Vilardevos. Les experts considèrent que la multiplication des vagues de chaleur, sont des conséquences du changement climatique. La péninsule ibérique est fortement frappée, avec des canicules et sécheresses qui favorisent les feux de forêt.